  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد الصور : بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور : بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!


وكالات

زار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون دوار "اكنسان" التابع لجماعة أوريكا المتواجدة في إقليم الحوز، بضواحي مراكش في المغرب.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين الزوجين وهما في ضيافة عائلة مغربية في جبال الحوز، حيث قدمت لهما وجبة فطور تقليدية، مكونة من خبز "المسمن" و"الزيتون البلدي" وزيت الزيتون والشاي المغربي.

ويمضي بيل وهيلاري كلينتون حاليا عطلتهما في المغرب، وتأتي زيارة الزوجين لمنطقة أوريكا تلبية لدعوة تلقياها من صديقهما الملياردير اليهودي المغربي، مارك العسري، لمشاركته حفل عيد ميلاده، نهاية الأسبوع المنصرم، الذي حضره أكثر من 300 مدعو من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والفنية والرياضية من مختلف دول العالم.

واستقبلت إحدى جمعيات جماعة أوريكا، الرئيس الأمريكي السابق وزوجته والوفد المرافق لهما، وأطلعتهم على الأنشطة والمشاريع التي باشرتها الجمعية وبرنامجها لتنمية المنطقة.

1
2
3
4

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة: المقاتلات كانت في الجو قبل أن يتراجع ترامب عن ضرب إيران في اللحظة الاخيرة

الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا بغزة

حزب "بني غانتس" : دعم القائمة المشتركة لنا أضرنا ولن نستجيب لطلباتها

غزة: الكشف عن بنود رؤية إنهاء الانقسام ووضع برنامج أنشطة جماهيرية ضاغطة

حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين لدعمهم عائلات الشهداء والأسرى

تقرير: الرئيس الاسرائيلي يمدد مهلة تشكيل الحكومة حتى رأس السنة العبرية

الأخبار الرئيسية

داني دانون : لقاء عربي - إسرائيلي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

غزة : إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد مطلقي البالونات الحارقة

20190923102327

غانتس ونتنياهو اتفقا على ضرورة "الوحدة الوطنية" وتجنب انتخابات ثالثة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف

انس

رداً على قرار حماس.. أنس رضوان يصدر بيانا توضيحيا ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق!