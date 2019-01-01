الزراعة: توقعات بانخفاض أسعار الدجاج بداية أكتوبر و السماح بإدخال المبرد

رام الله / سما /

توقعت وزارة الزراعة بغزة عودة أسعار الدواجن المرتفعة، إلى طبيعتها اعتباراً من بداية شهر أكتوبر القادم، مرجعةً ارتفاع الأسعار لعدة أسباب أهمها خسائر المزارعين.

وذكرت الزراعة في بيان اليوم الثلاثاء، أن أهم أسباب الارتفاع الحاصل تعود إلى عزوف عدد غير قليل من المربين عن مواصلة التربية نتيجة للخسائر التي تكبدوها نتيجه قلة الطلب على الدجاج الحي.

وأرجعت ذلك للظروف الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي انخفاض الطلب على الدجاج الحي مما انعكس سلبا على أسعار بيع الدجاج في المزرعة لدرجة عدم تغطية الحد الأدنى من تكاليف التربية.

وأوضحت الوزارة أن انخفاض كمية بيض الفقس الواردة نتيجة قلة الإنتاج في بلد المنشأ، رفعت أسعار الدجاج.

وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، حيث أوصت اللجنة المشتركة بين وزارتي الاقتصاد والزراعة بإدخال الدجاج الطازج المبرد وكذلك صدر الحبش المبرد، وذلك لتوازن الأسعار في السوق وعدم الارتفاع الحاد لها، لافتة إلى أنه تم إدخال ما يقارب 200 طن من دجاج المبرد، وأنه سوف يتم اعتبارا من اليوم الثلاثاء، السماح بإدخال 100 طن من صدر الحبش المبرد.

وتوقعت الوزارة، أن تتوفر كميات كافية من الدجاج المحلي ورجوع الأسعار إلى طبيعتها اعتبارا من بداية شهر أكتوبر .