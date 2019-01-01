"هيئة العودة" توجه دعوة للامين العام لجامعة الدول العربية لزيارة غزة

غزة / سما /

وجهت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوة للامين العام لجامعة الدول العربية لزيارة قطاع غزة.

وحثت الهيئة الجامعة العربية على دعم الجهود المصرية لاستعادة الوحدة على اساس الشراكة والاتفاقيات الموقعة، داعية الامين العام والجامعة للتحرك لدعم حقوق الشعب في مواجهة مخططات تصفيتها.

وطالبت الهيئة الوطنية في رسالة لها، اليوم الاثنين، الامين العام واجهزة الجامعة بالعمل لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم الدعم للاهالي والتصدي لمخططات الضم الاستيطاني الزاحف في الضفة وتهويد مدينة القدس واستباحة الاماكن المقدسة وودعم صمود الشعب عبر توفير شبكة امان ودعم عربي للفلسطينيين والى جوار التحرك الدبلوماسي والسياسي لادانه جرائم الاحتلال ومحاسبته على جرائم حربه بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار والاسرى في سجون الاحتلال.

كما وضعت الرسالة الامين العام في صورة حالة حقوق الانسان واوضاع الشعب والتحديات التي تواجهه في مختلف التجمعات الفلسطينية.

وسلمت الرسالة اليوم للامين العام المساعد لجامعة الدول العربية د. سعيد ابو علي من قبل وفد الهيية الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الذي ضم كلا من عاكف المصري رئيس لجان الوجهاء والمخاتير والعشائر في الهيئة والمحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة كما وناقش الوفد مع الامين العام المساعد للجامعة مجمل التهديدات التي تستهدف القضية الفلسطينية وأمتنا العربية، حثيثين اياه علي بذل كل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة ودعم صمود مواطني القطاع بكافة الأشكال ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية.

يذكر ان الامين العام المساعد قد استلم من الوفد رسالة اخرى موجهة للامين العام للجامعة العربية من قبل الهيئة العليا لشؤون العشائر وحراك وطنيون لإنهاء الانقسام تحمل رؤية العشائر والحراك في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية الشاملة وسبل مواجهة التحديات الوطنية والإنسانية والدور المأمول من الجامعة.