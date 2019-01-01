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ترامب لدى لقائه السيسي في نيويورك: الرئيس المصري زعيم حقيقي

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب لدى لقائه السيسي في نيويورك: الرئيس المصري زعيم حقيقي


القاهرة / وكالات /

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، وصف ترامب الرئيس المصري بأنه "زعيم حقيقي". وفي تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، قال ترامب: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع".

ووصف ترامب نظيره المصري بأنه "قائد عظيم محترم"، مضيفا: "قبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى".

من جهته، اتهم السيسي قوى "الإسلام السياسي" بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده، قائلا: "الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي".

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