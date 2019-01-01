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السيسي: ما دام هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة لن تستقر المنطقة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: ما دام هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة لن تستقر المنطقة


القاهرة / وكالات /

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح المصري، إن المنطقة ستظل في حالة عدم استقرار ما دام هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة.

وقال الرئيس المصري خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين في نيويورك: "في ظل الإسلام السياسي والجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية للسماح لهم (أحزب الإسلام السياسي) بلعب دور في المنطقة، ستتأثر المنطقة وستظل في حالة عدم استقرار حقيقي ما دام هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا".

وأوضح السيسي أنه "من المهم أن الرأي العام في مصر لا يستطيع أن يقبل، ولن يقبل، ورفض هذا الموضوع عندما تولوا (الإخوان المسلمون) السلطة لمدة عام".

وأكد الرئيس المصري أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وفي تطرقه إلى التوتر الراهن في منطقة الخليج، قال السيسي إن القاهرة تقدر عاليا "حكمة" الرئيس الأمريكي في جعل الخيار العسكري في منطقة الخليج كـ "خيار أخير" لحل هذه الأزمة.

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