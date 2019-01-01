6 ضحايا خلال 4 أيام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عكا

القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب محمود طبراني (22 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا، مساء الإثنين، ليصل عدد ضحايا جرائم العنف في المجتمع العربي إلى ستة قتلى خلال الأيام الأربعة الماضية، وإلى 68 قتيلا، منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها قدمت العلاج الأولي لشاب تعرض للإصابة بأعيرة نارية.

من المكان الذي نُفذت فيه الجريمة

وأضافت أنها تعمل على نقل المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا، كما وصفت إصابته بـ"الحرجة".

وأعلنت الطواقم الطبية لاحقًا أنها عملت على إنعاش المصاب، وأن المحاولات باءت بالفشل، وأقرت وفاة المصاب متأثرًا بجراحه.

العنف يضرب قلنسوة

وشهدت مدينة قلنسوة مساء الإثنين، عددا من حوادث العنف، بدأت بمحاولة قتل شاب باستهدافه بالرصاص الحي. وأفادت مصادر محلية بأن الشاب هرب واختبأ في مسجد قريب حماية نفسه من الرصاص.

كما أطلق مجهولون عيارات نارية باتجاه أحد المنازل في قلنسوة، في حادث روّع المواطنين، بينما لم يتم التبليغ عن وقوع إصابات.

فيما تعرضت امرأة في الثلاثينات من عمرها لحادث دهس من قبل شخص لاذ بالفرار.

ونقلت المصابة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.