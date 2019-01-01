  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

6 ضحايا خلال 4 أيام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عكا

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 ضحايا خلال 4 أيام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عكا


القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب محمود طبراني (22 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا، مساء الإثنين، ليصل عدد ضحايا جرائم العنف في المجتمع العربي إلى ستة قتلى خلال الأيام الأربعة الماضية، وإلى 68 قتيلا، منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها قدمت العلاج الأولي لشاب تعرض للإصابة بأعيرة نارية.

من المكان الذي نُفذت فيه الجريمة

وأضافت أنها تعمل على نقل المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا، كما وصفت إصابته بـ"الحرجة".

وأعلنت الطواقم الطبية لاحقًا أنها عملت على إنعاش المصاب، وأن المحاولات باءت بالفشل، وأقرت وفاة المصاب متأثرًا بجراحه.

العنف يضرب قلنسوة

وشهدت مدينة قلنسوة مساء الإثنين، عددا من حوادث العنف، بدأت بمحاولة قتل شاب باستهدافه بالرصاص الحي. وأفادت مصادر محلية بأن الشاب هرب واختبأ في مسجد قريب حماية نفسه من الرصاص.

كما أطلق مجهولون عيارات نارية باتجاه أحد المنازل في قلنسوة، في حادث روّع المواطنين، بينما لم يتم التبليغ عن وقوع إصابات.

فيما تعرضت امرأة في الثلاثينات من عمرها لحادث دهس من قبل شخص لاذ بالفرار.
ونقلت المصابة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة: المقاتلات كانت في الجو قبل أن يتراجع ترامب عن ضرب إيران في اللحظة الاخيرة

حزب "بني غانتس" : دعم القائمة المشتركة لنا أضرنا ولن نستجيب لطلباتها

غزة: الكشف عن بنود رؤية إنهاء الانقسام ووضع برنامج أنشطة جماهيرية ضاغطة

حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

نائب العمادي يصل غزة لمتابعة ملف الكهرباء وصرف المنحة القطرية الاسبوع القادم

هكذا برر عضو كنيست أعمال حماس العسكرية

السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين لدعمهم عائلات الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

20190923102327

تمديد مهلة تشكيل الحكومة.. انتهاء اجتماع ريفلين بغانتس ونتنياهو

انس

رداً على قرار حماس.. أنس رضوان يصدر بيان توضيحي ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق!

الشيخ

قناة عبرية تكشف: اجتماع بين الشيخ ووزير المالية الاسرائيلية لبحث أزمة السلطة المالية

سنتمكن من الوصول لنتائج ايجابية.. الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا بغزة

نحن لا نريد كلاما.. فتح: لم تصلنا رؤية الفصائل لإنهاء الانقسام وهذا موقفنا!