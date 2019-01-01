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أيرلندا توكد دعم "أونروا" وترفض تقويض دورها

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أيرلندا توكد دعم "أونروا" وترفض تقويض دورها


غزة / سما /

جدد سيمون كوفيني، وزير خارجية أيرلندا دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رافضاً كافة المحاولات التي تجري لتقويض عمل الوكالة والقضاء على ما تقدمه من خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية أيرلندا، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول الطرفان آخر المستجدات الإقليمية مع التركيز على القضية الفلسطينية، وفقا بيان صدر صدر عقب ذلك.

وعبرّ أبو الغيط خلال اللقاء عن امتنانه للمواقف الأيرلندية حيال القضية الفلسطينية، وبالأخص لما تُقدمه دبلن من دعم وتبرعات مقدرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واشار البيان الى أن الوزير الأيرلندي جدد دعم بلاده للأونروا، رافضاً كافة المحاولات التي تجري لتقويض عمل الوكالة والقضاء على ما تقدمه من خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشكر ، أبو الغيط الوزير الأيرلندي على تبرعات بلاده الكريمة للأونروا، وآخرها منحة قدرها 2 مليون دولار ستقدمها دبلن للوكالة هذا الأسبوع.

وأكد البيان أن أبو الغيط والوزير الأيرلندي أكدا على مركزية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنهما اتفقا على أهمية متابعة اللقاء الوزاري التشاوري الذي عُقد في دبلن في شباط/فبراير الماضي من أجل تعزيز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين، ولمحددات العملية السلمية المتسقة مع القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وأضاف أن أبو الغيط عبر للوزير الأيرلندي عن تأييد الجامعة العربية لتحركات دبلن على الصعيد الدولي من أجل حشد التأييد لحل الدولتين ومواجهة المحاولات التي تجري لتقويضه والالتفاف عليه، مؤكداً ترحيبه بالترشيح الأيرلندي لعضوية مجلس الأمن لعامي 2021 و2022.

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