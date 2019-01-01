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الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب عشرات المواطنين بالاختناق في بلدة بيت أمر

الإثنين 23 سبتمبر 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب عشرات المواطنين بالاختناق في بلدة بيت أمر


الخليل / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلا وأصابت عشرات المواطنين بحالات اختناق، عقب اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل محمد جهاد علي خلاوي صبارنة (15عاما) أثناء تواجده في ورشة حدادة والده.

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