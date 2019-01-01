هنية يؤكد ثقته بموافقة خدمات رفح للمشاركة في نهائي كأس فلسطين

غزة / سما /

أكد الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، ثقته الكبيرة بإدارة نادي خدمات رفح للموافقة وخوض لقاء نهائى كأس فلسطين، في الضفة المحتلة.

ودعى هنية، إدارة نادي خدمات رفح بالموافقة على خوض المباراة النهائية بين شطري الوطن، رغم منع معظم أفراد بعثة بطل كأس القطاع للمغادرة عبر معبر إيرز، والذي يأتي في إطار كسر قرار الإحتلال بمنع إقامة اللقاء.

وأضاف هنية، أن الرسالة وطنية التي تحملها رياضتنا الفلسطينية من خلال هذه المشاركة في ظل منع استمرار المسابقة، واللعب بالأسماء المتوفرة لدى فريق خدمات رفح بعيداً عن المنافسة وإحراز الكؤوس.

الجدير ذكره أن سلطات الإحتلال وافقت على سفر خمسة إداريين وسبعة لاعبين للمغادرة مع بعثة فريق خدمات رفح.