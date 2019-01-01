3 أسرى يضربون عن الطعام منذ شهرين

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين إن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يواصلون إضرابا عن الطعام منذ نحو شهرين.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن المعتقلين الثلاثة يضربون رفضا لاعتقالهم الإداري في ظروف "صعبة وسيئة للغاية"، موضحة أن المعتقلين الثلاثة المضربين هم: أحمد غنام، الذي دخل إضرابه اليوم الـ 72، وإسماعيل علي، المضرب منذ 62 يوما، وطارق قعدان المضرب منذ 55 يوما.

واتهمت هيئة الاسرى، إدارة سجون الإحتلال بأنها "تسعى بشكل مكثف ومتواصل لكسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، عبر مجموعة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم وإيصالهم حافة الموت".

وكان المعتقل الفلسطيني سلطان خلوف (38 عاما) قد عَلّق مساء أمس الاحد إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 67 يوما، بعد الاتفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية على إطلاق سراحه في 15 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني بينهم زهاء 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح الاحتجاز من دون تقديم ملف تهم محددة أو محاكمة وفق للقانون الإسرائيلي.