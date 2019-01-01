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وفد قطري متخصص بزراعة القوقعة وقافلة طبية أردنية يصلون الى غزة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قطري متخصص بزراعة القوقعة وقافلة طبية أردنية يصلون الى غزة


غزة / سما /

 استقبل مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفدا طبيا قطريا متخصصا في جراحة وزراعة القوقعة، لإجراء نحو 24 عملية جراحية لأطفال صم في قطاع غزة.

ويضم الوفد القطري كلًا من رئيس برنامج زراعة القوقعة القطري الدكتور عبد السلام القحطاني، ورئيس قسم السمع والتوازن بمدينة حمد الطبية بقطر الدكتور خالد عبد الهادي، واستشاري جراحة الأذن الدكتور علي السعدي.

وسيجري الوفد الطبي العمليات، بمشاركة فريق طبي فلسطيني مختص بالتخدير والعمليات الجراحية من مستشفى القدس، ولاحقا سيتم تأهيلهم في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية شمال القطاع.

وقال مدير عام مستشفى القدس خليل أبو فول: "قمنا بتجهيز غرف خاصة لإجراء العمليات الجراحية، وتوفير قسم كامل لمبيت المرضى، وتجهيز عيادة متابعة حتى الشفاء التام، وذلك في إطار التخفيف من معاناة مرضى القطاع، ولإنجاح المهمة الإنسانية للوفد الطبي القطري".

وأكد رئيس الفريق الطبي القطري خالد عبد الهادي، أن هذا التعاون بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة حمد الطبية في قطر، وبرنامج زراعة القوقعة القطري، ليس الأول من نوعه حيث سبق وتم إجراء 148 عملية لأطفال ممن يعانون من إعاقات سمعية، وأصبحوا الآن يتمتعون بالقدرة على السمع والتكلم.

من جانب آخر وصلت ظهر اليوم الاثنين، قافلة طبية أردنية تضم موظفين وأطباء إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وأفاد المكتب الاعلامي للمعابر بأن قافلة أردنية مكونة من 10 شاحنات محملة بمساعدات طبية وصلت للمستشفى الميداني الأردني الموجود في القطاع منذ سنوات.

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