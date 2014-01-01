  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السعودية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه


جنيف /سما/

جددت المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية إذا فاز بالانتخابات.

ووصف سفير المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، في كلمته عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تصريحات نتنياهو، بالتصعيد بالغ الخطورة، الذي يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.

وأكد السفير السعودي "حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وفي التمتع بحقوقه كاملة". وأشارت الرياض، إلى أن "سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وقال إن "المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة انطلاقا من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، وأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولذا فإن دعم القضية الفلسطينية كان وما زال من أولويات سياسة المملكة الخارجية".

وأكد الواصل أن "البند السابع من أهم البنود على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".

وقال: "نرفض أي محاولات لإلغاء هذا البند أو دمجه تحت بنود أخرى، وندعو الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق ومع المجتمع الدولي، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى والضغط على إسرائيل، للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل دعوى ضد غانتس لوقوفه خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014

تفاصيل جديدة: المقاتلات كانت في الجو قبل أن يتراجع ترامب عن ضرب إيران في اللحظة الاخيرة

حزب "بني غانتس" : دعم القائمة المشتركة لنا أضرنا ولن نستجيب لطلباتها

نائب العمادي يصل غزة لمتابعة ملف الكهرباء وصرف المنحة القطرية الاسبوع القادم

حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

هكذا برر عضو كنيست أعمال حماس العسكرية

ليبرمان عشية اجتماعه بغانتس: الحريديون خصوم ولكن العرب أعداء

الأخبار الرئيسية

الشيخ

قناة عبرية تكشف: اجتماع بين الشيخ ووزير المالية الاسرائيلية لبحث أزمة السلطة المالية

سنتمكن من الوصول لنتائج ايجابية.. الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا بغزة

2

ريفلين ينهي مشاوراته واجتماع هام مساء اليوم.. وتقديرات بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة

نحن لا نريد كلاما.. فتح: لم تصلنا رؤية الفصائل لإنهاء الانقسام وهذا موقفنا!

غزة: الكشف عن بنود رؤية إنهاء الانقسام ووضع برنامج أنشطة جماهيرية ضاغطة