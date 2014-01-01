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الرئيس يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي


نيويورك /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، في نيويورك، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات على صعيد العملية السياسية، والمعيقات التي تواجهها.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

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