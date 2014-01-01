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الضابطة الجمركية تضبط (4000) صوص لاحم ممنوع من التداول في رام الله

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط (4000) صوص لاحم ممنوع من التداول في رام الله


رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على معلومات دقيقة، تمكن الجهاز في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الإثنين من ضبط شاحنة قادمة من إسرائيل محملة بـ(4000) صوص لاحم ممنوع من التداول داخل الأسواق الفلسطينية بقرار من وزارة الزراعة، وذلك لحماية المنتج الوطني، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الزراعة أقرت التحفظ عليها واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

هذا ويناشد جهاز الضابطة الجمركية الأخوة المواطنين بضرورة الابلاغ عن البضائع الممنوعة من التداول والمهربة والفاسدة والمنتهية الصلاحية على الرقم المجاني للجهاز (132)، أو بالابلاغ عبر الصفحة الرسمية، وذلك لخطرها على صحتنا وصحة أبنائنا.

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