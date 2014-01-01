الرئيس يستقبل رئيس وزراء السويد

نيويورك /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، في نيويورك، رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع الرئيس عباس، رئيس وزراء السويد على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبنا جراء ممارسات الاحتلال العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأعرب الرئيس عن تقديره لمواقف السويد المبدئية تجاه حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، مؤكدا اهتمامه الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.