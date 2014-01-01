"القوى" تؤكد التمسك بحقوق وثوابت شعبنا

رام الله / سما /

أكدت القوى الوطنية والإسلامية التمسك الحازم بحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني، والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتمسك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما أكدت خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين في مدينة رام الله، تفعيل المقاومة الشعبية والآليات التي تكفل مشاركة الجميع، في ظل محاولات الاحتلال والمستوطنين فرض الوقائع على الأرض، وتصعيد جرائمهم وعدوانهم، وأهمية فرض مقاطعة شاملة لبضائعه وفرض العزلة عليه وتكثيف آليات المحاسبة والمعاقبة للاحتلال.

وتوجهت "القوى" بالتحية لصمود الأسرى خلف قضبان وزنازين الاحتلال، وإلى الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسات العزل والتعذيب والاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمد.

ودعت للمشاركة الواسعة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى أمام المنظمات الدولية والصليب الأحمر وفي مراكز المدن.

كما أكدت أهمية المساعي التي تبذل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وقطع الطريق على استفادة الاحتلال من هذه الحالة.

وشددت على أهمية متابعة ملف الاعتداء على النساء، في ظل أهمية متابعة ملف الفتاة اسراء غريب، وسرعة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات للحد من الاستهتار بارتكاب هذه الجرائم.