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محكمة إسرائيلية تقرر إخلاء عائلة من منزلها بسلوان

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تقرر إخلاء عائلة من منزلها بسلوان


القدس المحتلة / سما /

 قررت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، اليوم الاثنين، إخلاء عائلة المواطنة المقدسية أمل سمرين من منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأصدرت المحكمة قرار إخلاء المنزل لصالح منظمتي "العاد" و"عطيرت كوهنيم" الاستيطانيتين، اللتين رفعتا قضية تطالب بإخلاء المنزل.

هذا ويأوي المنزل 25 فردا، وهم معرضون الآن لخطر التشرد بعد قرار الاستيلاء على منزلهم.

وأوضحت القناة العبرية السابعة، أنه تم الإعلان عن المنزل كممتلكات غائبة في أواخر الثمانينات، ونقل لصالح الصندوق القومي اليهودي، بحسب قولها.

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