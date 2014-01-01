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تشييع جثمان رجل الإصلاح مازن ابو ذياب في القدس

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان رجل الإصلاح مازن ابو ذياب في القدس


القدس المحتلة / سما /

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الإثنين، جثمان رجل الإصلاح الحاج مازن ابو ذياب، إلى مثواه الأخير في مقبرة باب الرحمة الإسلامية بعد الصلاة عليه في المسجد الاقصى المبارك.

وشارك في تشييع الجثمان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وقاضي محكمة القدس الشرعية إياد العباسي، ومحافظ القدس عدنان غيث، وسفير منظمة التعاون الإسلامي أحمد رويضي، وأعضاء رابطة حمائل سلوان، والشيخ عبد الله علقم الأمين العام لعشائر القدس وفلسطين، وعدد من رجال الإصلاح ورؤوساء مؤسسات سلوان وشخصيات مقدسية اعتبارية.

وألقى الشيخ عبد الله علقم كلمة عدد فيها مناقب الفقيد أبو ذياب الذي كرس حياته لإصلاح ذات البين وعمل الخير، وكان مرجعاً عشائرياً لكافة القضايا الاجتماعية.

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