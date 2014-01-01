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تدهور صحة الأسير المضرب قعدان وتعرضه لكسر في ساقه

الإثنين 23 سبتمبر 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدهور صحة الأسير المضرب قعدان وتعرضه لكسر في ساقه


جنين / سما /

افادت منى قعدان، أن شقيقها الأسير المضرب عن الطعام منذ 55 يومًا ، طارق قعدان ،اصيب بكسر في ساقه في معتقل سجن الرملة .

وذكرت الاسيرة المحررة قعدان، إن "العائلة تلقت صباح اليوم الاثنين نبأ إصابة ابنها طارق بكسر برجله جراء وقوعه في مكان احتجازه في مستشفى سجن الرملة".

وأضافت قعدان، أن "العائلة لا تعلم تفاصيل ما جرى مع شقيقها وكل ما وصلها عبر اتصالات الأسرى مع ذويهم هو إصابته بكسر قدمه بعد تعرضه لدوخة قوية وسقوطه أرضًا، وأن محاميه توجه لزيارته في سجنه للاطمئنان على وضعه الصحي، وسط تخوف كبير من العائلة على صحته وخاصة مع استمراره بالإضراب عن الطعام".

وكان المحامي زار قعدان يوم الخميس الماضي، ونقل للعائلة أنه يعاني من ضعف شديد، وأوجاع في جسده ودوخة دائمة خلال محاولته الحركة.

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