بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

أعلن المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة عن مغادرة ووصول عدد من الشخصيات والوفود الأجنبية عبر معبر بيت حانون إلى القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي أن 4 شخصيات ووفد وصلوا إلى القطاع وهم (القنصل البلجيكي ووفد مرافق له - مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ووفد مرافق له - وصول وفد صحفي اسباني مكون من "6" افراد - وصول وفد من مؤسسة "gvc" الايطالية للإشراف على مشاريع بغزة".

وأشار إلى أن 4 شخصيات أجنبية غادرة قطاع غزة عبر بيت حانون وهم :"مغادرة مدير مكتب "unops" في القدس - مغادرة سفير هولندا والوفد المرافق له - مغادرة القنصل البريطاني والوفد المرافق له".