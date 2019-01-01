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الخارجية الفلسطينية تستدعي نائب السفير الأسترالي في رام الله

الإثنين 23 سبتمبر 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تستدعي نائب السفير الأسترالي في رام الله


رام الله /سما/

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين وارن هوي في ظل غياب رئيس المكتب.

وأوضحت وكيل الوزارة السفيرة أمل جادو، "إنه وبتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي، جرى استدعاء السيد هوي، وذلك على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون حول ضرورة عدم التحيز وعزل إسرائيل في الأمم المتحدة".

وأبدت جادو عدم رضا وامتعاض الخارجية من مثل هذه التصريحات كون إسرائيل هي من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولي وبممارستها غير القانونية.

وطالبت استراليا باتخاذ موقف علني من تصريحات نتنياهو حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت بدلاً من ذلك، وبالتصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية الأونروا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في شهر نوفمبر2019 واستمرار استراليا بتقديم الدعم المالي للوكالة.

من جانبه، أكد نائب سفير استراليا موقف بلاده الرسمي المُعلن، وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية الاسترالية.

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