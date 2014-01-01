إحياء يوم النظافة العالمي في بلدة الخليل القديمة

الخليل / سما /

عجت اليوم البلدة القديمة في الخليل بالمتطوعين الشباب والشابات من طلبة جامعة الخليل وجامعة القدس المفتوحة وجامعة بولتكنيك فلسطين وجامعة الخضوري فرع العروب للقيام بأعمال تنظيف لاحيائها .

وجاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع النظافة العالمي الذي يصادف الخامس عشر من أيلول من كل عام .

و رحب مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان بالدكتور جهاد العويوي عضو مجلس بلدي والمهندس بدر حسونة رئيس قسم البيئة في بلدية الخليل وجمال طميزي من مديرية البيئة في الخليل وممثلي من وزارة السياحة والآثار، وممثلي الجامعات من محاضرين وطلاب، شاكرا جهود الجميع في الاهتمام بالمحافظة على نظافة البلدة القديمة وإظهارها بأبهى صورها، وأشاد على دور هذه المؤسسات وعلى رأسها بلدية الخليل في تنشيط الحركة في البلدة القديمة.

بدوره أشار الدكتور جهاد العويوي أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة النظافة والتقليل من النفايات الصلبة والتي اطلقته وزارة الحكم المحلي، كما وأفاد بأن هذا العمل يعزز الانتماء للبلدة القديمة لدى الفئات الشابة ويعرفهم أكثر على حاراتها وأروقتها.

ومن جهته أشار جمال طميزي إلى أن هذا النشاط ضمن سلسلة من الأنشطة التي يعمل بها النادي البيئي في البلدة القديمة الممثل من وزارة البيئة ومحافظة الخليل وبلدية الخليل ولجنة اعمارها ووزارة السياحة والآثار بهدف تعزيز الوعي لدى المجتمع المحلي بأهمية النظافة والمحافظة على نظافة البلدة القديمة بشكل مستمر.