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وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في نابلس

الإثنين 23 سبتمبر 2019 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في نابلس


نابلس / سما /

شارك المئات من أهالي نابلس، اليوم الاثنين، في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المحافظة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت لها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، صورا للأسرى المضربين عن الطعام ورددوا شعارات مناهضة لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وضد الإجراءات بحق الأسرى المرضى.

وطالب مظفر ذوقان منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس في كلمته، هيئة الصليب الأحمر الدولي بضرورة متابعة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، كون الأسرى يمرون بظروف صحية صعبة نتيجة الإضراب المتواصل.

وناشد المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ملف الاعتقال الإداري بحق أسرانا، على اعتبار أن القرار تستخدمه إدارة مصلحة السجون كسيف مسلط على رقاب الأسرى لثنيهم عن مواصلة مسيرة النضال ضد الاحتلال.

وسلم المشاركون في الوقفة رسالة احتجاج للصليب الأحمر، احتجاجا على الصمت الأممي تجاه قضية الأسرى خاصة المضربين عن الطعام، وطالبوا المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.

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