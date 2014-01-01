إصابة ثمانية شبان خلال مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة

البيرة /سما/

أصيب، اليوم الاثنين، ثمانية شبان خلال اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي، على المدخل الشمالي للبيرة.

وقالت مصادر محلية: إن ثمانية شبان اصيبوا بجروح وحالات اختناق، إثر اطلاق جنود الاحتلال عليهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة.

كما أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الحاجز العسكري بالاتجاهين أمام حركة المواطنين عقب اندلاع المواجهات في المكان.

وكان العشرات من طلبة جامعة بيرزيت نظموا اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، واعقبها تجمع الطلاب على المدخل الشمالي للبيرة للتنديد بسياسة الاحتلال الاسرائيلي تجاه الاسرى.