السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين لدعمهم عائلات الشهداء والأسرى

سما / وكالات/

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، اليوم الإثنين، تقريرا مفصلا عن الموقوفين الفلسطينيين والأردنيين لدى السلطات السعودية، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت المؤسسة الحقوقية في تقريرها أن عشرات الموقوفين يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء ويتعرضون فيها لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكرت في تقريرها أن حملة الاعتقالات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي، الذي يرأسه اللواء عبد العزيز الهويريني، والتي طالت العشرات من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، المقيمين في السعودية منذ عقود، على خلفية قيام بعضهم بتقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، كما أفاد ذوو الموقوفين لـ"شاهد".

وبحسب التقرير فإنه وعلى الرغم من أن الحملة بدأت بشكل مكثف في شهر شباط/فبراير الماضي، إلا أنها تريثت في الإعلان عنها نتيجة شح المعلومات من ناحية، وامتناع بعض أسر الموقوفين عن الإدلاء بشهاداتهم من ناحية أخرى خوفا من انتقام السلطات السعودية منهم.

وقالت "شاهد"، وهي مؤسسة حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عموما، والفلسطيني خصوصا، أنها وبعد جهود مضنية استمرت لأشهر بذلت في البحث والتوثيق، تعلن للرأي العام الفلسطيني خاصة، والعربي والدولي عامة، قائمة أولية بأسماء الموقوفين، وظروف اعتقالهم.

وطالبت المؤسسة في تقريرها السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذين أوقفوا دون تهم واضحة بحقهم والتعويض عليهم. كما طالبت المنظمات الدولية بالتحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية التي تمارس أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد الموقوفين.

كما طالبت "شاهد" في تقريرها كل من رئيس السلطة الفلسطينية والملك الأردني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين.