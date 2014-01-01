  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقرر إغلاق معابر غزة الأحد ولعدة أيام بحجة الأعياد اليهودية

الإثنين 23 سبتمبر 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر إغلاق معابر غزة الأحد ولعدة أيام بحجة الأعياد اليهودية


غزة / سما/

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق معابر غزة والضفة الغربية بدءًا من يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر ولعدة أيام بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود  إن سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 29و30 سبتمبر و1 أكتوبر.

وذكرت أن معبر كرم أبو سالم سيعمل كالمعتاد يوم الأربعاء 2 أكتوبر.

كما سيشمل الإغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" لتنقل الأشخاص شمال قطاع غزة باستثناء الحالات الطارئة.

هذا وسيغلق الاحتلال المعابر يوم الثلاثاء والأربعاء الموافقيْن 8 و 9 أكتوبر وفي أيام 13 و14 و20 و21 من ذات الشهر بسبب الأعياد اليهودية أيضًا.

وفي السياق، من المقرر أن يشهد معبر الكرامة مع الجانب الأردني بالضفة الغربية في الأيام المذكورة تعديلًا في ساعات العمل، حيث سيعمل المعبر حتى العاشرة والنصف صباحًا يوم الأحد، وحتى الخامسة مساءًا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تفاصيل جديدة.. الاحتلال ينشر فيديو وتسجيل صوتي لعملية الإنقاذ بخانيونس

نتنياهو يرد على توصية القائمة العربية غانتس لتشكيل الحكومة: هناك خياران!

تفاصيل دعوى ضد غانتس لوقوفه خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014

استطلاع : تزايد مؤيدي العمل المسلح كبير وسخط إزاء "جرائم الشرف"

تفاصيل جديدة: المقاتلات كانت في الجو قبل أن يتراجع ترامب عن ضرب إيران في اللحظة الاخيرة

نائب العمادي يصل غزة لمتابعة ملف الكهرباء وصرف المنحة القطرية الاسبوع القادم

رام الله: صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن

الأخبار الرئيسية

نحن لا نريد كلاما.. فتح: لم تصلنا رؤية الفصائل لإنهاء الانقسام وهذا موقفنا!

غزة: الكشف عن بنود رؤية إنهاء الانقسام ووضع برنامج أنشطة جماهيرية ضاغطة

20190923112943

تفاصيل جديدة: المقاتلات كانت في الجو قبل أن يتراجع ترامب عن ضرب إيران في اللحظة الاخيرة

مشتركة

حزب "بني غانتس" : دعم القائمة المشتركة لنا أضرنا ولن نستجيب لطلباتها

قناة عبرية : موعد نشر صفقة القرن يبتعد