الاحتلال يقرر إغلاق معابر غزة الأحد ولعدة أيام بحجة الأعياد اليهودية

غزة / سما/

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق معابر غزة والضفة الغربية بدءًا من يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر ولعدة أيام بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود إن سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 29و30 سبتمبر و1 أكتوبر.

وذكرت أن معبر كرم أبو سالم سيعمل كالمعتاد يوم الأربعاء 2 أكتوبر.

كما سيشمل الإغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" لتنقل الأشخاص شمال قطاع غزة باستثناء الحالات الطارئة.

هذا وسيغلق الاحتلال المعابر يوم الثلاثاء والأربعاء الموافقيْن 8 و 9 أكتوبر وفي أيام 13 و14 و20 و21 من ذات الشهر بسبب الأعياد اليهودية أيضًا.

وفي السياق، من المقرر أن يشهد معبر الكرامة مع الجانب الأردني بالضفة الغربية في الأيام المذكورة تعديلًا في ساعات العمل، حيث سيعمل المعبر حتى العاشرة والنصف صباحًا يوم الأحد، وحتى الخامسة مساءًا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.