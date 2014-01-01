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حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة


غزة / سما/


أعلنت حركة حماس، عن تفاصيل قرارها لقضية أنس إسماعيل رضوان، نجل القيادي في حماس، إسماعيل رضوان، والذي سافر قبل عدة أشهر لأداء فريضة الحج.
وقالت حماس: إنه إيماناً منها بمتابعة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، خاصة ما تتعلق بالرأي والسلوك العام، وتمس ضوابط النظام والقانون وقيم العدالة والشفافية، فقد تابعت قيادة الحركة ما تداوله النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص سفر المواطن/ أنس إسماعيل رضوان للحج هذا العام (1440هـ) ضمن المكرمة لعائلات شهداء الشعب الفلسطيني، فقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، واستمعت إلى كل من له علاقة بالموضوع، وبعد انتهاء اللجنة من عملها تبين أن بعض الإجراءات والمعاملات الإدارية، قد خالفت الأعراف والضوابط والإجراءات المعتمدة والمتفق عليها في تنفيذ منحة مكرمة الحج والتي تدار بها هذه المكرمة من قبل الإخوة في منظمة التحرير (مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى).
وقالت حماس في بيان صحفي: إنه سيتم تغريم المواطن أنس إسماعيل رضوان بدفع مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار أردني قيمة تكاليف فرصة ومنحة الحج لأصحابها الأصليين الأبناء والبنات توزع وفق الشريعة الإسلامية إحقاقاً للحق لأنه أخذ حقاً ليس له.
وأضافت الحركة في بيانها: "تم اعتماد توصيات اللجنة الأخرى بالعقوبات للمخالفين للإجراءات والأعراف بما يتناسب مع أخطائهم ومخالفاتهم".
وتابعت حماس، "سنبقى وقافين عند حدود الله وحقوق الناس لا تأخذنا لومة لائم حتى لو كان من أقرب الناس إلينا، وشعارنا قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ)".
 

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