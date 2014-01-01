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الجيش المصري يقتل 15 مسلحا بالعريش

الإثنين 23 سبتمبر 2019 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يقتل 15 مسلحا بالعريش


العريش / وكالات /

 قالت قوات الأمن المصرية، اليوم الاثنين، إنها قتلت 15 مسلحا مشتبها بهم، في تبادل لإطلاق النار في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

 

وذكرت أن تبادل إطلاق النار وقع الأحد عندما داهمت الشرطة مخبأ مسلحين غرب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، المطلة على البحر المتوسط، بحسب ما نقلته وكالة "سكاي نيوز".

 

وأفاد مسؤولو الأمن بأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريب للتعرف عليها.

 

وبشكل منفصل، ذكر المسؤولون أن ستة من قوات الأمن أصيبوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهم في بلدة الشيخ زويد القريبة.

 

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 9 مسلحين عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، و15 مايو جنوبي العاصمة.

 

وذكرت الداخلية في بيان أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم.

 

 

وبذلك أرتفع اعداد القتلي المسلحين خلال أشتباكات مع قوات الامن بمدينة العريش الي 30 قتيل.

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