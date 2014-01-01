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الخارجية الإسرائيلية تهنئ السعودية بمناسبة يومها الوطني الـ 89

الإثنين 23 سبتمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية تهنئ السعودية بمناسبة يومها الوطني الـ 89


القدس المحتلة / سما /

هنأت الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 89 عبر تغريدة باللغة العربية على حسابها في تويتر.

وفي التهنئة تمنت الخارجية الإسرائيلية للسعوديين "بحلول يومه الوطني أن يعيده عليهم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان وأجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة، داعين الله عز وجل أن تتكلل جهودكم بالرقي والتطور والازدهار".

ورد المتصفحون بصورة إيجابية وبتعاطف مع التغريدة. وقام بعضهم بشكر إسرائيل على المبادرة.

وقام أمس مدون سعودي بنشر فيديو يظهر فيه العلم الإسرائيلي الى جانب العلم السعودي على سيارته يتجول بأنحاء الرياض. وأضاف المدون على التغريدة قلوبا بين العلم الإسرائيلي والسعودي تعبيرا على "المحبة بين الطرفين".

المصدر :" مواقع عبرية

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