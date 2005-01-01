من سيفوز بالكرة الذهبية اليوم ؟

وكالات / سما /

يعد فيرجيل فان دايك، المدافع الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي، أبرز المرشحين لنيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في خطوة يتوقع أن تمهد لنيله جائزة الكرة الذهبية.

ويقيم الفيفا اليوم في مدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوية، وأبرزها جائزة أفضل لاعب.

ومنذ إنشاء هذه الجائزة في عام 2016 توج الفائز بلقب أفضل لاعب من الفيفا، بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي يقام حفلها في الثاني من ديسمبر.

وبين 2010 و2015، دمجت جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" مع جائزة أفضل لاعب من الفيفا، قبل أن يتم الفصل بينهما بدءا من 2016.

ونال رونالدو جائزة الفيفا 2016 و2017، وخلفه الكرواتي لوكا مودريتش في 2018، في ترتيب شبه مطابق للجائزتين باستثناء حلول المصري محمد صلاح في المركز الثالث لجائزة فيفا لأفضل لاعب عام 2018، فيما عاد هذا المركز للفرنسي أنطوان غريزمان في ترتيب الكرة الذهبية.

وكان فان دايك قد تفوق على ميسي ورونالدو بنيل جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي (ويفا) هذا الصيف. وساهم العملاق الهولندي (1,93 م و92 كلغ) في الموسم الماضي بقيادة ليفربول الى التتويج بطلا لدوري أبطال أوروبا، وإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز وصيفا لمانشستر سيتي بفارق نقطة فقط.

كما اختير أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، ليصبح أول مدافع يفوز بذلك منذ جون تيري مع تشلسي عام 2005.

ويدافع الهولندي عن ألوان ليفربول منذ يناير 2018 حين انتقل اليه من ساوثمبتون في صفقة قياسية حينها بالنسبة لمدافع حيث بلغت 75 مليون جنيه استرليني.

من جهته، نجح رونالدو (34 عاما) في موسمه الأول مع يوفنتوس بنيل لقب الدوري المحلي الذي احتكره فريقه للموسم الثامن تواليا (سجل البرتغالي 21 هدفا في الدوري وحل رابعا في ترتيب الهدافين).

كما أن النجم البرتغالي الذي اختير أفضل لاعب في إيطاليا، قاد بلاده لإحراز لقب النسخة الاولى من دوري الأمم الاوروبية، إلا أن مشواره مع يوفنتوس في دوري الأبطال انتهى عند الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي، لكنه تألق بفضل ثلاثيته في مرمى أتلتيكو مدريد في إياب دور ثمن النهائي بعد الخسارة بهدفين نظيفين ذهابا.

من ناحيته، قاد ميسي (32 عاما) برشلونة للقب الدوري الإسباني وتوج بلقب هداف "لا ليغا" بـ36 هدفا، ودوري أبطال أوروبا بـ12 هدفا، لكنه خرج مع منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى أن إيقاف ميسي لفترة ثلاثة أشهر على خلفية انتقاده لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) خلال البطولة القارية، قد يؤثر على فرصه بالجائزة لكونها تلحظ "السلوك العام داخل وخارج الملعب".