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طهران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لديها

الإثنين 23 سبتمبر 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لديها


وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، إنه يمكن لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" أن تغادر المياه الإيرانية.

وأضاف ربيعي أن الإجراءات الإدارية بخصوص الإفراج عن الناقلة البريطانية انتهت.

وتابع ربيعي أن "مؤسسة الملاحة الإيرانية أبلغتنا انتهاء الغجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية، أنه يمكنها مغادرة المياه الإيرانية"، لافتا إلى أن "القرار بشأن إنهاء احتجاز "ستينا إمبرو" اتخذ بعد التغاضي عن انتهاكاتها لقواعد الملاحة".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة "ستينا إمبرو" البريطانية في مضيق هرمز يوم 19 يوليو الماضي بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.

وسبق أن أفرجت طهران عن 18 بحارا هنديا من طاقم الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو"، المؤلف من 23 شخصا يحملون الجنسية الهندية والروسية والفلبينة واللاتفية.

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