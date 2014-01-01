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حماس: الأسرى يفرضون إرادتهم على الاحتلال

الإثنين 23 سبتمبر 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الأسرى يفرضون إرادتهم على الاحتلال


غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الاثنين، إن الأسرى أثبتوا في كل مرة قدرتهم على تحدي غطرسة السجان، وفرض إرادتهم عليه وانتزاع حقوقهم العادلة.

وأشار قاسم في تصريح صحفي، إلى استمرار الأسرى في إضرابهم عن الطعام لانتزاع حقوقهم وإلزام الاحتلال بتطبيق تعهداته السابقة.

وأضاف "ستظل قضية الأسرى في مركزية الفعل الذي تقوم به حركة حماس على المسارات المختلفة، ولن يهدأ لنا بال إلا بكسر القيد عن أسرانا الأبطال".

وكان عدد من الأسرى المضربين عن الطعام حققوا انتصارات بكسر إضرابهم عن الطعام بعد انتزاع قرارات بالإفراج عنهم.

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