الاحتلال يرفض السماح لفريق خدمات رفح بالسفر للضفة

غزة / سما /

رفضت سلطات الاحتلال للمرة الثالثة السماح لفريق خدمات رفح، بالسفر إلى الضفة الغربية لمواجهة فريق مركز بلاطة في مباراة إياب نهائي كأس فلسطين.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن محكمة القدس المحلية قبلت تبريرات الجهات الأمنية أن 6 على الأقل من أعضاء الفريق ينتمون لفصائل وصفتها "بالإرهابية" وأنه لا يمكن السماح لهم.

فيما ذكر موقع واللا، أن فريق الدفاع عن الفريق الذي قدم التماسًا للسماح لهم بالذهاب للضفة، سحب الالتماس بتوصيات من المحكمة.

وكانت مؤسسة مسلك للدفاع عن حرية الفرد قالت أمس "إن النيابة طلبت 10 أيام للرد على الالتماس، في محاولة جديدة لإجهاض المباراة التي كان من المفترض أن تلعب غدًا".