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لأول مرة .. فيلم مصري يكسر حاجز الـ100 مليون جنيه

الإثنين 23 سبتمبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة .. فيلم مصري يكسر حاجز الـ100 مليون جنيه


وكالات / سما /

بعد نحو شهرين فقط من عرضه في دور السينما، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، كسر فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم المصري كريم عبد العزيز، رقما قياسيا، بحصده 100 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار).

ويعد الجزء الثاني من الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يحقق إيرادات تصل إلى الـ100 مليون جنيه، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري.

و"الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبد العزيز، هم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار. والفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويجمع بين الدراما والغموض والرعب، ليصبح عملا فنيا فريدا من نوعه في السينما العربية.

#فيلم مصري #الفيل الأزرق

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