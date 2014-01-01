  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في ظروف اعتقالية صعبة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، بظروف اعتقالية صعبة للغاية، بعد أن فك الأسير سلطان خلوف إضرابه عن الطعام أمس، والذي استمر لـ67 يوما.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الاثنين، إن الأسرى الثلاثة المضربين هم: أحمد غنام الذي دخل يومه الـ(72)، وإسماعيل علي المضرب منذ (62) يوما، وطارق قعدان المضرب منذ (55) يوماً.

وأكدت أن ادارة سجون الاحتلال وبإيعاز من مخابراتها تسعى بشكل مكثف ومتواصل الى كسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، عبر مجموعة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم حافة الموت.

وكان الأسير سلطان خلوف (38 عاما) قد عَلّق مساء الأحد، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد الاتفاق مع إدارة المعتقلات على إطلاق سراحه في 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

#الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تفاصيل جديدة.. الاحتلال ينشر فيديو وتسجيل صوتي لعملية الإنقاذ بخانيونس

تعميم هام من وزير الأشغال لموظفي الوزارة بقطاع غزة

نتنياهو يرد على توصية القائمة العربية غانتس لتشكيل الحكومة: هناك خياران!

"أزرق أبيض" يرد على مطالب "المشتركة" مقابل التوصية بغانتس.. وهذا ما قاله ..

نائب العمادي يصل غزة يرافقه وفد فني لمتابعة خط كهرباء 161

استطلاع : تزايد مؤيدي العمل المسلح كبير وسخط إزاء "جرائم الشرف"

تل أبيب: الهجوم على منشآت النفط السعوديّة الأخطر والمملكة نمرٌ من ورقٍ والرياض

الأخبار الرئيسية

مشتركة

حزب "بني غانتس" : دعم القائمة المشتركة لنا أضرنا ولن نستجيب لطلباتها

قناة عبرية : موعد نشر صفقة القرن يبتعد

516219M

القائمة المشتركة تبلغ الرئيس الإسرائيلي ان توصيتهم على غانتس لا تضم نواب التجمع

قوات الاحتلال تعتقل 52 مواطنا من الضفة والقدس ومواجهات عنيفة في العيسوية

غانتس

هآرتس تتناول تفاصيل دعوى ضد غانتس لوقوفه خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014