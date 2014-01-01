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طعنه بمقص .. أب يقتل ابنه بسبب قصة شعره في المغرب

الإثنين 23 سبتمبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طعنه بمقص .. أب يقتل ابنه بسبب قصة شعره في المغرب


وكالات / سما /

أقدم أب من إقليم مديونة في المغرب، على قتل ابنه البالغ من العمر 14 عامًا، بعد خلاف نشب بينهما، حول طريقة حلاقة شعره، طعنه على إثرها بمقص، أدى لوفاته بعد عدة أيام متأثرًا بجراحه.

وفي تفاصيل الحادث، وفقًا لجريدة ”الصباح“ المغربية، كان الضحية قصد حلاقًا بجوار منزله، الأسبوع الماضي، وحلق شعره بطريقة غير تقليدية، وعند عودته للمنزل، لم يعجب الأمر والده، الذي احتج على قصة الشعر، وطالب نجله بإعادة قص شعره بطريقة عادية.

وعندما رفض الابن توجيهات والده، واعتبر أن الأمر يخصه فقط، أحضر والده مقصًا، حتى يحلق له شعره بالطريقة التي يريدها، وهو ما لم يتقبله الابن، فدخل في عراك معه، ليوجه الأب طعنة بالمقص، أصابت ابنه في كليته.

وبعد ذلك، لم يعط الأب اهتمامًا كبيرًا، بالجرح الذي أصاب ابنه، حيث اكتفى بمعالجته بطريقة عادية، ولكن في اليوم التالي من الإصابة دخل الابن في غيبوبة.

وعند نقله إلى المركز الاستشفائي ”ابن رشد“ بالدار البيضاء، أظهر التشخيص الطبي، إصابته بنزيف داخلي، وضرر في كليته بعد تعرضها لطعنة مباشرة، حيث وضع تحت العناية المركزة، ثم فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وخلال تحقيق الشرطة، أنكر الأب في البداية عملية الطعن، ونسب الأمر إلى أحد الأشخاص، وبعد إطلاع المحققين على تقرير طبي حول وفاة الضحية، تبين أنه يتناقض مع تصريحات الأب.

لدى تلك المرحلة بدأت الشكوك تحوم حول تورطة الأب في الجريمة، ليتم إشعار النيابة العامة، التي أمرت باعتقاله، الأربعاء الماضي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ليعترف الأب لاحقًا بفعلته، قائلًا إنه لم يعتقد أن الأمور ستصل إلى وفاة ابنه.

#المغرب #الحلاق #قصة شعر

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