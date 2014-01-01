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الأمير هاري وميجان وأرتشي يشرعون في أول جولة عائلية في إفريقيا

الإثنين 23 سبتمبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير هاري وميجان وأرتشي يشرعون في أول جولة عائلية في إفريقيا


وكالات / سما /

من المقرر أن يبدأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل وابنهما أرتشي البالغ من العمر 4 أشهر اليوم الاثنين زيارة تستغرق عشرة أيام إلى جنوب أفريقيا والتي من خلالها سيتتبع هاري خطى والدته الراحلة، الاميرة ديانا.

وكتب هاري عبر صفحته على إنستجرام قبل أسابيع قليلة من الرحلة، وهي أول جولة رسمية لهم كأسرة وستبدأ في جنوب أفريقيا "إفريقيا (هي) منطقة من العالم كانت على مدار العقدين الماضيين موطنا ثانيا لي".

وستمضي الأسرة ثلاثة أيام معًا في كيب تاون، حيث سيزور دوق ودوقة ساسكس خلالها المشاريع الاجتماعية والبيئية ويلتقيان رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو - وهو ناشط بارز مناهض للفصل العنصري - بالإضافة إلى ممثلين عن الأديان وقادة شباب.

وبعد ذلك، سيسافر هاري بمفرده إلى بوتسوانا وأنجولا وملاوي، حيث سيشارك في جهود زراعة الأشجار في محمية طبيعية ويشهد تمرين لمكافحة الصيد الجائر ويزور مشاريع تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز).

وسينضم هاري مرة أخرى إلى ميجان في جنوب إفريقيا في الأول من تشرين أول/أكتوبر ، قبل يوم واحد من انهاء رحلتهم إلى جوهانسبرج.

#الأمير هاري

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