يعالج مرض خطير لكنه يشجع على الانتحار

وكالات / سما /

حذرت السلطات البريطانية من دواء وصفته بالـ"خطير"، عقب ظهور آثار جانبية "مدمرة" له.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صدر التحذير بشأن دواء "مونتيلوكاست"، المخصص لعلاج الحالات المستعصية من مرضى الربو.

وأشار التحذير إلى أن الدواء يترك آثارا جانبية سلبية على أعصاب الإنسان، تتمثل في الهلوسة واستحضار الأفكار ذات الطابع الانتحاري.

وجاءت من المرضى العديد من الشكاوى حيث تعرضوا لكوابيس شاهدوا فيها أمورا بشعة عقب تناول العقار، وعند الاستيقاظ تسيطر عليهم أفكار الانتحار.

وشددت السلطات على ضرورة اتخاذ الأطباء لقرار صرف الدواء للمرضى بعناية، مع الموازنة بين فوائده ومخاطر الاستمرار فيه.