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"سامسونغ" تطلق هاتفين متطورين بسعر منافس

الإثنين 23 سبتمبر 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سامسونغ" تطلق هاتفين متطورين بسعر منافس


وكالات / سما /

استعرضت "سامسونغ" مؤخرا أحدث هاتفين من الفئة M، بمواصفات وأسعار ستجعل منهما من بين أكثر الهواتف رواجا وشعبية في الأسواق.

وجاء هاتف Galaxy M30s الجديد بهيكل أنيق، مزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، تملأ كامل مساحة واجهتها الامامية تقريبا باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

كما زود هذا الجهاز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، تعد من بين أفضل كاميرات الهواتف، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وأتى بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6/4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/64 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، أما سعره فـ 238 دولارا تقريبا.

أما الهاتف الثاني Galaxy M10s فقد أتى بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة أيضا، تشبه تماما تلك المركبة في Galaxy M30s.

وحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ورغم ثمنه الزهيد الذي لا يتجاوز الـ 130 دولارا، حصل هذا الهاتف على معالج Exynos 7884B ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

#سامسونغ #هاتف

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