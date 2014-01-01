5 منتجات للموبايل لا غنى عنها

وكالات / سما /

يعشق شباب كثيرون التكنولوجيا واقتناء الأجهزة الإلكترونية والهواتف الجوالة، من أجل متابعة مواقع التواصل يوميًا، وممارسة ألعاب الموبايل وأغراض أخرى، فهل تعلم كم جهازًا إلكترونيًا اشتريته؟.

بعض الشباب لا يعلم الإجابة، فلا شك أن الشركات تنافس بعضها بشكل كبير لطرح مزيدٍ من الهواتف الجوالة لجذب الشباب وعبر إصدار منتجات الموبايل الجديدة التي لا تقل أهمية عنه، علاوةً على تطبيقاتها التي تأخذ اهتمامًا واسعًا لدى الجميع.

ومن أبرز منتجات الموبايل مؤخرًا العصا السيلفي، للاتقاط مزيدٍ من الصور الرائعة في المرتفعات أو مناطق مميزة، أو تسجيل أفضل اللقطات، ويستخدم البعض أيضًا شاحن السيارة.

ويمكنكم تصفح بعض منتجات الموبايل

عصا السيلفي مزودة بانارة وبلوتوث:

تسجيل بعض اللحظات الرائعة بطريقة سهلة يحتاج إلى عصا سيلفي التي تعد من أهم منتجات الموبايل، فعندما تنوي قضاء عطلة صيفية أو إجازة من العمل خارج البلاد، يمكنك تصوير أفضل اللحظات باستخدام عصا السيلفي.

فتضع فيها هاتفك الجوال، وتستمتع بلقطات مصورة أنت وأحباؤك أو أصدقاؤك المقربون.

شاحن سيارة أنكر سريع بخمسة منافذ:

استخدام هاتفك الجوال طوال اليوم يعرضك لموقف حرج نظرًا للنفاد بطارية الشحن، وهو ما يجعلك تحتاج إلى إعطائه جرعة ولو قليلة من الشحن، ولكن حاليًا يمكنك شحنه عبر شاحن السيارة "أنكر" عوضًا عن الطرقة التقليدية، ويحتوي منافذ تصل إلى 5 منافذ.

إن استهلاك الهاتف في المكالمات اليومية أو بعض التطبيقات يدفعك إلى شحنه في السيارة توفيرًا للوقت.

ومن أهم منتجات الموبايل شاحن السيارة لما يتيح لك ولعائلتك شحن أي مجموعة من الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الأخرى المشحونة بواسطة USB.

كما يضمن نظام الأمان متعدد الحماية الحماية الكاملة لك ولأجهزتك.

حامل ثلاثي محمول:

أحيانًا تكون لديك حاجة إلى تثبيت هاتفك للحصول على بعض المعلومات من دون الشعور بألم في الرقبة؛ بسبب النظر إلى الهاتف باستمرار بوضع خاطئ للرقبة ما يعرضك لمشكلات كبيرة.

لذا يمكنك تثبيت هاتفك الجوال عن طريق الحامل الثلاثي، الذي يعد أهم منتجات الموبايل لمن يعانون مشكلات في وضعية القراءة عبر الهاتق، فهو يسهل أيضًا تعديله بأكثر من وضع كما يلائمك، إضافةً إلى إمكان ثنيه وحمله للسفر في أي مكان.

ويستخدمه البعض من أجل تثبيت الكاميرات في التصوير العائلي في المناسبات، ولا داعي للقلق من سقوط الهاتف فهو غير قابل للانزلاق بسبب الأغطية المطاطية.

عدسة زووم 12 اكس:

هناك بعض الأعمال أو المناسبات الخاصة التي تحتاج إلى دعم كاميرا هاتفك الجوال التقليدي بعدسة قوية، حتى يتمكن من التقاط أفضل الصور واللقطات التي لا يمكن استرجاعها.

لذا فيمكنك الآن باستخدام إحدى منتجات الموبايل وهي عدسة "زووم 12 إكس" التحكم في اللقطات التي تأخذها من خلال عدسة زووم 12 إكس، وتعطيك لقطات رائعة وواضحة أكثر مما تتوقع، وتناسب هواتف آيفون وجلاكسي، ويتم تركيبها وفكها بسهولة أكثر مما تتوقع.

شاحن محمول 10400 أمبير:

مع التقنيات الحديثة، والتطبيقات الهائلة المتطورة بشكل شبه يومي، والتنافس القائم بين الشركات، بات استخدام الهاتف الجوال بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.

فاستهلاك بطاريات الهاتف على التطبيقات، إضافةً إلى ألعاب الهاتف يجعلك تحتاج إلى شاحن محمول يمكن أخذه في كل مكان، وذلك من خلال شاحن إخراج بقوة 2 أمبير، ويمكن حماية هاتفك من أي اندفاعات كهربائية والوقاية من الماس الكهربائي.

لا شك في أن الهاتف أصبح له أهمية كبيرة لاستخداماته المتعددة في حياة البشر، ولكن الآن أيضًا يمكنك أن تكون جاهزًا في أي مكان وفي أي وقت، وتظل على تواصل مستمر، وتسجل أفضل اللقطات الرائعة في حياتك بدون انقطاع.