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"واتساب" تسمح بمشاركة المنشورات على "فيسبوك"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" تسمح بمشاركة المنشورات على "فيسبوك"


وكالات / سما /

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب إطلاق ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد أشهر من الاختبار.

وكان موقع WABetaInfo المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد، و(آي أو إس)، أول من اكتشف اختبار هذه الميزة في شهر مايو الماضي، ثم نشر موقع (ذا فيرج) The Verge – المعني بشؤون التقنية – تقريراً يؤكد اختبار الميزة أواخر شهر يونيو الماضي. بحسب موقع "aitnews" المتخصص في الأخبار التقنية.

ولم تُعلن واتساب (المملوكة لشركة فيسبوك) عن إطلاق الميزة رسميا، ولكن العديد من المستخدمين أفادوا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وصول الميزة، وهذا ليس للجميع، ما يشير إلى أن إطلاق الميزة سيكون تدريجيا.

مع ذلك، فقد أضافت واتساب إلى صفحة الأسئلة الشائعة على موقعها شرحا لكيفية مشاركة حالات واتساب على فيسبوك والتطبيقات الأخرى: انستغرام، أو جيميل، أو صور غوغل، لذا، فقد يكون الإعلان والإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم وشيكا.

وبدعم الميزة الجديدة، سوف يرى المستخدم الخيار الجديد (شارك إلى قصة فيسبوك) Share to Facebook Story تحت (حالتي) My Status تبويب الحالة، حيث يمكنه النقر عليه للانتقال إلى الخطوة التالية. وهناك يمكن للمستخدم رؤية التطبيقات التي يمكن مشاركة حالة واتساب معها.

وفي حال نشر المستخدم أكثر من حالة على واتساب، فإنها جميعا سوف تُشارك مع قصص فيسبوك، لذا فإنه في حال لم يرغب المستخدم بمشاركة جميع الحالات، فيتعين عليه الذهاب إلى قسم (حالتي) My Status، ثم اختيار الحالات التي يرغب في مشاركتها فقط، وذلك من خلال النقر على زر القائمة في الزاوية العليا اليمنى ثم خيار (شارك إلى فيسبوك).

تجدر الإشارة إلى أن الحالات التي تُشارك خارج واتساب لن تتمتع بالتشفير (نهاية إلى نهاية)، كما يُشار إلى أن هذه الميزة متاحة فقط لمن كان يملك تطبيق فيسبوك أو فيسبوك لايت مثبتاً على هاتفه.

#واتساب #فيسبوك

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