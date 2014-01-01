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نصر الله يهاجم العائلة المالكة السعودية: في مراحلها الأخيرة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يهاجم العائلة المالكة السعودية: في مراحلها الأخيرة


وكالات

هاجم أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، العائلة المالكة في السعودية معتبرا أنها تعيش مراحلها الأخيرة.

وقال نصر الله إن "حكام المملكة يخسرون هيبتهم".


وأضاف في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية، نشرت مساء الأحد، أن "النظام السعودي شاخ وقد يكون في مراحله الأخيرة لأسباب طبيعية"، موضحا أن من بينها "الظلم خلال الـ100 عام الأخيرة والفساد المستشري لديه، وقمع الحياة واستئثار العائلة المالكة"، وأضاف مع ذلك: "لكن ما سيعجل في نهايته، هو أداء المسؤولين الفعليين حاليا في السعودية، خلافا لما كان عليه الأمر مع من سبقوهم".


وأشار نصر الله إلى أن إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "الحرب على اليمن وما يفعلونه هناك من مجازر، سيترك أثرا على مستقبل السعودية"، وتابع: "لأول مرة اليوم نحن نسمع شعار الموت لآل سعود في أكثر من بلد عربي، ولأول مرة نرى قوى سياسية وشعبية وحكومات تأخذ موقفا واضحا من آل سعود وتدخلاتهم في المنطقة".


وأكد أن الموقف السعودي من القضية الفلسطينية وصفقة القرن، "وهذا الانبطاح والمذلة أمام ترامب، أمر يسقط هيبة حكام السعودية الذين قدموا أنفسهم في السابق كمستقلين وأحرار".


وأضاف: "في السفر الأخير الذي قام به ترامب إلى السعودية وما يقوله الآن في المهرجانات، وكلامه قبل أيام عن أنه اتصل بالملك السعودي وأخبره بأن أمريكا أنفقت المال الكثير من أجل السعودية وعلى الرياض أن تدفع، ويقول إنهم دفعوا 450 مليار دولار في ساعة واحدة، ثم ننظر إلى الإعلام السعودي الصامت أمام ما جرى، هذا يشكل نهاية الذل أمام ضحكات ترامب في الوقت الذي إذا تحدثت فيه شخصية في العالم الإسلامي حول السعودي، لغضبوا وحكموا عليه بالكفر وقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع دولته".


وختم بالقول: "بصراحة لم يمر في التاريخ السعودي وضع كالوضع الحالي من المهانة والضعف والانكشاف؛ لذلك فإنهم لن يبقوا طويلا بحسب السنن الإلهية والطبيعية التي تقول إنه لا يمكن لهم أن يستمروا طويلا".

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