فوز غالي لـ"الذئاب".. والعطاء يتعادل مع التفاح

غزة / سما /

حقق خدمات خانيونس انتصارا ثمينا على حساب القادسية (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى.

وأحرز هدفي "الذئاب" محمد أبو ريدة (9 و87), في حين سجل هدف القادسية إبراهيم أبو عمير (68).

ورفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة مؤقتا, وتوقف رصيد الخاسر عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

العطاء - التفاح (0-0)

وتعادل العطاء مع منافسه التفاح (0-0).

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليحصد العطاء أول نقطة له هذا الموسم في المركز الثاني عشر والأخير, ويصبح رصيد التفاح 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.