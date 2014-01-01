  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مورينيو: إقالتي من تدريب مانشستر يونايتد كانت مستحقة !

الإثنين 23 سبتمبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو: إقالتي من تدريب مانشستر يونايتد كانت مستحقة !


وكالات / سما /

اعترف السيد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي المخضرم أنه استحق الإقالة من منصبه كمدير فني لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منتصف الموسم الماضي.

وكان الرجل الخاص قد تعرض للإقالة في ديسمبر الماضي وتولى المسؤولية بدلاً منه النرويجي أولي جنار سولشاير، في البداية بشكل مؤقت إلى أن حصل على عقد دائم بعد حفنة من النتائج الإيجابية.

ومنذ ذلك الحين، لم يدرب صاحب الـ 56 عاماً أي فريق آخر، وبينما هو متشوق لخوض تجربته التدريبية الجديدة، يخوض تجربة أخرى كمحلل فني لشبكة سكاي سبورتس العالمية.

وأثناء تواجده اليوم لتحليل مباراة اليونايتد ضد وست هام في  الدوري الإنجليزي، سُئل عن مشاكل الشياطين الحمر، فقال “أنا لست الشخص المناسب للإجابة عن ذلك. لقد تأخروا كثيراً”.

وأضاف “من الصعب بالنسبة لي أن أجيب. لقد كنت هناك لمدة موسمين وكنت قادراً على الشعور بالكثير من الأشياء الإيجابية وكان يمكنني الشعور بالاتجاه الذي يمكن المضي فيه، وبعد ذلك كان من الواضح أن الموسم الثالث لم يكن جيداً بما فيه الكفاية”.

وتابع “لقد أقلت من منصبي، ربما استحقيت الإقالة لأنني كنت مسؤولاً كمدرب، ولكن الحقيقة الحزينة هي أنهم أسوأ مما سبق”.

#مورينيو #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تفاصيل جديدة.. الاحتلال ينشر فيديو وتسجيل صوتي لعملية الإنقاذ بخانيونس

تعميم هام من وزير الأشغال لموظفي الوزارة بقطاع غزة

"أزرق أبيض" يرد على مطالب "المشتركة" مقابل التوصية بغانتس.. وهذا ما قاله ..

نتنياهو يرد على توصية القائمة العربية غانتس لتشكيل الحكومة: هناك خياران!

نائب العمادي يصل غزة يرافقه وفد فني لمتابعة خط كهرباء 161

السعدي: القائمة المشتركة بصدد تكليف غانتس رئيسا للحكومة

تل أبيب: الهجوم على منشآت النفط السعوديّة الأخطر والمملكة نمرٌ من ورقٍ والرياض

الأخبار الرئيسية

516219M

القائمة المشتركة تبلغ الرئيس الإسرائيلي ان توصيتهم على غانتس لا تضم نواب التجمع

قناة عبرية : موعد نشر صفقة القرن يبتعد

قوات الاحتلال تعتقل 52 مواطنا من الضفة والقدس ومواجهات عنيفة في العيسوية

غانتس

هآرتس تتناول تفاصيل دعوى ضد غانتس لوقوفه خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014

استطلاع : تزايد مؤيدي العمل المسلح كبير وسخط إزاء "جرائم الشرف"