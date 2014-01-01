  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هكذا برر عضو كنيست أعمال حماس العسكرية

الإثنين 23 سبتمبر 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا برر عضو كنيست أعمال حماس العسكرية


القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست اليهودي عن القائمة العربية المشتركة عوفر كسيف بأن الاحتلال الإسرائيلي أكثر عنفا ودموية ويحرم شعبا بأسره الحرية التي هي حقه الأساسي على حد وصفه.

ووفقا لموقع يديعوت أضاف كسيف بأن حكومة نتنياهو تدير حملة تطهير عرقية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وغور الأردن.

وتابع كسيف حديثه قائلا " نحن نتهم حماس بأنها تطلق الصواريخ من أوساط المدنيين، ونحن من ندير جميع أعمالنا العسكرية من أوساط السكان والمدن المكتظة، حيث أن قواعد الجيش الإسرائيلية العسكرية تنتشر بين أوساط السكان المدنيين، علاوة عن قاعدة وزارة الجيش المعروفة باسم قاعدة الكريا التي يقع مقرها في مدينة تل أبيب بجوار الأحياء السكنية المكتظة.

وأضاف نحن نتهم قيادة حماس بأنها تختبئ تحت المنازل، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الجيش يختبئان خلال المعركة في قاعدة الكريا المحاطة بالأحياء السكينة المكتظة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تفاصيل جديدة.. الاحتلال ينشر فيديو وتسجيل صوتي لعملية الإنقاذ بخانيونس

تعميم هام من وزير الأشغال لموظفي الوزارة بقطاع غزة

نتنياهو يرد على توصية القائمة العربية غانتس لتشكيل الحكومة: هناك خياران!

"أزرق أبيض" يرد على مطالب "المشتركة" مقابل التوصية بغانتس.. وهذا ما قاله ..

نائب العمادي يصل غزة يرافقه وفد فني لمتابعة خط كهرباء 161

استطلاع : تزايد مؤيدي العمل المسلح كبير وسخط إزاء "جرائم الشرف"

السعدي: القائمة المشتركة بصدد تكليف غانتس رئيسا للحكومة

الأخبار الرئيسية

مشتركة

حزب "بني غانتس" : دعم القائمة المشتركة لنا أضرنا ولن نستجيب لطلباتها

قناة عبرية : موعد نشر صفقة القرن يبتعد

516219M

القائمة المشتركة تبلغ الرئيس الإسرائيلي ان توصيتهم على غانتس لا تضم نواب التجمع

قوات الاحتلال تعتقل 52 مواطنا من الضفة والقدس ومواجهات عنيفة في العيسوية

غانتس

هآرتس تتناول تفاصيل دعوى ضد غانتس لوقوفه خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014