هكذا برر عضو كنيست أعمال حماس العسكرية

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست اليهودي عن القائمة العربية المشتركة عوفر كسيف بأن الاحتلال الإسرائيلي أكثر عنفا ودموية ويحرم شعبا بأسره الحرية التي هي حقه الأساسي على حد وصفه.

ووفقا لموقع يديعوت أضاف كسيف بأن حكومة نتنياهو تدير حملة تطهير عرقية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وغور الأردن.

وتابع كسيف حديثه قائلا " نحن نتهم حماس بأنها تطلق الصواريخ من أوساط المدنيين، ونحن من ندير جميع أعمالنا العسكرية من أوساط السكان والمدن المكتظة، حيث أن قواعد الجيش الإسرائيلية العسكرية تنتشر بين أوساط السكان المدنيين، علاوة عن قاعدة وزارة الجيش المعروفة باسم قاعدة الكريا التي يقع مقرها في مدينة تل أبيب بجوار الأحياء السكنية المكتظة.

وأضاف نحن نتهم قيادة حماس بأنها تختبئ تحت المنازل، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الجيش يختبئان خلال المعركة في قاعدة الكريا المحاطة بالأحياء السكينة المكتظة.