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فيديو.. ليفربول يواصل الصدارة ويحقق فوزاً ثميناً في معقل تشيلسي

الإثنين 23 سبتمبر 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يواصل الصدارة ويحقق فوزاً ثميناً في معقل تشيلسي


وكالات / سما /

نجح فريق نادي ليفربول في مواصلة العلامة الكاملة في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز السادس على التوالي على حساب مضيفه، تشيلسي.

واستضاف البلوز، فريق المدرب يورجن كلوب على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة السادسة من عمر البريميرليج.

وتمكن زملاء محمد صلاح من تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بصعوبة بالغة بعد أن كان أصحاب الأرض قريبين من العودة في النتيجة في نهاية الشوط الثاني مع الضغط المستمر.

الظهير الأيمن الرائع أرنولد افتتح مجال التسجيل في المباراة لمصلحة الفريق الزائر في الدقيقة 14 من صناعة نجمنا العربي المصري محمد صلاح، قبل أن يضيف روبيرتو فيرمينو المهاجم البرازيلي هدف الليفر الثاني من ضربة رأسية من كرة عرضية لروبرتسون في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الفترة الثانية، تفوق تشيلسي بوضوح ونجح كانتي في تسجيل هدف ولا أروع في الدقيقة 71 من عمل فردي مذهل، ولكنه لم يكن كافياً لحصول تشيلسي على نقطة في ملعبه وبين أنصاره.

واضطر المدرب الإنجليزي لامبارد لإجراء تبديلين اضطراريين بدخول ماركوس ألونسو وزوما بدلاً من إيميرسون وكريستينسين في الشوط الأول.

#ليفربول #تشيلسي

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