  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الإثنين 23 سبتمبر 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين: رامي محمد خالد عبد الرزاق العويوي (30 عاما)، ونزار محمد رأفت رشاد سدر (36 عاما)، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدتي يطا وبيت عوا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. تفاصيل جديدة.. الاحتلال ينشر فيديو وتسجيل صوتي لعملية الإنقاذ بخانيونس

تعميم هام من وزير الأشغال لموظفي الوزارة بقطاع غزة

نتنياهو يرد على توصية القائمة العربية غانتس لتشكيل الحكومة: هناك خياران!

"أزرق أبيض" يرد على مطالب "المشتركة" مقابل التوصية بغانتس.. وهذا ما قاله ..

نائب العمادي يصل غزة يرافقه وفد فني لمتابعة خط كهرباء 161

استطلاع : تزايد مؤيدي العمل المسلح كبير وسخط إزاء "جرائم الشرف"

تل أبيب: الهجوم على منشآت النفط السعوديّة الأخطر والمملكة نمرٌ من ورقٍ والرياض

الأخبار الرئيسية

مشتركة

حزب "بني غانتس" : دعم القائمة المشتركة لنا أضرنا ولن نستجيب لطلباتها

قناة عبرية : موعد نشر صفقة القرن يبتعد

516219M

القائمة المشتركة تبلغ الرئيس الإسرائيلي ان توصيتهم على غانتس لا تضم نواب التجمع

قوات الاحتلال تعتقل 52 مواطنا من الضفة والقدس ومواجهات عنيفة في العيسوية

غانتس

هآرتس تتناول تفاصيل دعوى ضد غانتس لوقوفه خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014