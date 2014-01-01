الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين: رامي محمد خالد عبد الرزاق العويوي (30 عاما)، ونزار محمد رأفت رشاد سدر (36 عاما)، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدتي يطا وبيت عوا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.