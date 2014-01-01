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فيديو.. نيمار يُهدي باريس فوزاً قاتلاً على ليون

الإثنين 23 سبتمبر 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نيمار يُهدي باريس فوزاً قاتلاً على ليون


وكالات / سما /

حصد فريق باريس سان جيرمان 3 نقاط ثمينة خارج ميدانه على حساب أولمبيك ليون أحد أبرز منافسيه هذا العام على لقب الليج آ.

سجل هدف الفريق العاصمي الفرنسي الوحيد النجم نيمار في الدقيقة 87 من عمر المباراة ليعتلي باريس الصدارة منفرداً برصيد 15 نقطة بعد 6 جولات وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه أنجيه و نيس.

وجاء هدف النجم البرازيلي بعد كرة على حدود المنطقة ذهبت له في مكانٍ ضيق إلا أنه نجح في الافتكاك من ثلاثة من المدافعين وسدد كرة ذكية بيسراه على يسار الحارس.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يسجل فيها نجم برشلونة السابق هدفاً لباريس في الوقت القاتل حيث حدث ذلك قبل أسبوع امام ستراسبورج على ملعب حديقة الأمراء.

#باريس سان جيرمان #أولمبيك ليون

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