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فيديو.. الريال يهزم إشبيلية ويزاحم على الصدارة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الريال يهزم إشبيلية ويزاحم على الصدارة


وكالات / سما /

استطاع فريق نادي ريال مدريد تحقيق انتصار ثمين على حساب مضيفه، إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

وحل العملاق المدريدي ضيفاً ثقيلاً على الأندلس لمواجهة فريق المدرب يولين لوبيتيجي لحساب الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني.

واستطاع إدين هازارد وزملاؤه إيقاف الانطلاقة الممتازة في لا ليجا لإشبيلية هذا الموسم من خلال حصد 10 نقاط من أول 4 جولات، حيث ألحق به الهزيمة المحلية الأولى وفي معقله وبين أنصاره.

في المقابل، نجح فريق المدرب زين الدين زيدان في مصالحة الجماهير البيضاء، الغاضبة عقب السقوط المخزي في ملعب حديقة الأمراء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

إدين هازارد وداني كارفاخال أهدرا فرصتين محققتين للتهديف للريال في الشوط الأول، ليفوتا على الميرينجي تقدماً مستحقاً، ولكن التقدم جاء في الفترة الثانية وتحديداً عن طريق كريم بنزيما المهاجم الفرنسي المتألق والذي وضع الكرة برأسه في شباك الفريق المستضيف في الدقيقة 64 مستغلاً عرضية داني كارفاخال.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله تشيتشاريتو في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني لوجوده في موقف تسلل.

بهذه النتيجة، وصل اللوس بلانكوس إلى النقطة 11 ليزاحم أتلتيك بيلباو على صدارة جدول الترتيب.

#الصدارة #ريال مدريد #إشبيلية

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