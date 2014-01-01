ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها اجتماع الرئيس محمود عباس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

كما تناولت الصحف خبر افتتاح رئيس الوزراء محمد اشتية، المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، الأول من نوعه في فلسطين، في مقر بنك الدم المركزي خلف مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

- مستوطنون يجرفون أراضي في ترمسعيا ومداهمات واعتقالات بالضفة وإصابة متطوعي إسعاف بالعيزرية

- الرئيس في نيويورك ويلقي كلمة هامة أمام الجمعية العامة الخميس

- القائمة العربية المشتركة توصي بتكليف غانتس

- رئيس الوزراء يفتتح المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية في رام الله

- شرطة رام الله تقبض على مشعوذين

- حراك واسع للفصائل لإنجاح جهود المصالحة الوطنية

- ملحم يبحث مع العمري ومجلس القضاء الأعلى تداعيات القرار الاسرائيلي بقطع التيار الكهربائي

- الجسر سيواصل العمل 24 ساعة يوميًا

* "الأيام":

- مواجهات وإصابات في عزون والعيزرية.. تجريف أراضٍ وإغلاق مداخل عدة قرى

- نيويورك: الرئيس يستقبل رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

- اشتية يفتتح المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية في رام الله

- الأسير خلوف ينتصر ويعلق إضرابه عن الطعام

- "القائمة المشتركة" توجه ضربة الى نتنياهو بالتوصية بغانتس رغم ملاحظاتها الكثيرة عليه

- 3 إصابات إحداها خطيرة بإطلاق نار وطعن في الطيرة وأم الفحم

- سلطات الاحتلال تنفذ تهديدها وتقطع الكهرباء عن مناطق واسعة في بيت لحم ورام الله وتستثني أريحا

- البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

- إنقاذ شاب حاول الانتحار وسط رام الله

* الحياة الجديدة:

- استقبل رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: الرئيس يجتمع في نيويورك مع العاهل الأردني

- "الصحة": التعرف على هوية المواطنة التي استشهدت الأربعاء على حاجز قلنديا

- الأسير سلطان خلوف يعلق إضرابه عن الطعام بعد أن حددت "العليا" الاسرائيلية موعد الافراج عنه

- اشتية يفتتح المركز الوطني لتشخيص السرطان برام الله: يصب في صلب موضوع انفكاكنا عن الاحتلال

- البرلماني العربي يؤكد أهمية توحيد المواقف وإعادة صدارة القضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

- "القائمة المشتركة" توصي بتكليف غانتس لترؤس الحكومة الاسرائيلية الجديدة

- إصابة متطوعي إسعاف في "الهلال الأحمر" خلال مواجهات بالعيزرية

- وزارة الصحة توقف تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على "رانيتيدين"

- تغريم فريق آيسلندي رفع علم اسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" بإسرائيل

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